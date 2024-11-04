Ван Нистелрой после игры с Челси: Честно говоря, я немного разочарован, что мы не одержали победу

Вчера "МЮ" сыграл на своем поле вничью с "Челси" (1:1). На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера "манкунианцев" Руд ван Нистелрой отметил, что его игроки очень качественно отыграли эту игру, однако команде не хватило везения, чтобы добыть с лондонцами три очка.

"Честно говоря, я немного разочарован, что мы не одержали победу. Я думаю, что у нас было больше шансов в игре. Гарначо трижды был близок к взятию ворот, Маркус попал в стойку во время великолепной атаки, а Бруну [Фернандеш] в последние пару минут, когда он пробивал, мяч отскочил от одного из защитников "Челси". В целом, я считаю, что игра игроков была фантастической. Они отдали все силы на поле, и в итоге, конечно, мы довольствовались ничьей. Это особенный момент, я наслаждался каждой секундой и буду наслаждаться до конца. Я здесь, чтобы помочь, а после этого еще больше, и я буду поддерживать нового менеджера, чтобы убедиться, что клуб растет. Да, я был рад за команду, за клуб и болельщиков. Вы видели связь с фанатами, которая затем возникает, и это то, к чему мы стремимся. Я не могу дождаться, чтобы развить это в четверг", - заявил Руд ван Нистелрой.

Добавим, что после десяти туров "МЮ" занимает 13-е место, имея в своем активе 12 очков. Следующую игру "манкунианцы" проведут в Лиге Европы 7 ноября против "ПАОКа".