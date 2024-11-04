МЮ имеет самый низкий показатель забитых мячей в первом тайме этого сезона в Премьер-лиге

В десятом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл с "Челси" в ничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме и если лондонцы в этом сезоне имеют хорошую статистику забитых мячей в обоих 45-ти минутах, то "манкунианцы" не могут этим похвастаться.

По информации Opta, "МЮ" забил лишь два гола в первом тайме в Премьер-лиге; это самый низкий показатель в дивизионе, вместе с "Кристал Пэлас" (2). На самом деле "манкунианцы" также имеют самый высокий процент своих голов в соревнованиях этого сезона во втором тайме (78% - 7/9). Кроме того, "красные дьяволы" получили лишь 12 очков, что является худшим результатом команды после 10 игр чемпионата с 1986-87 годов (8). В то же время девять забитых мячей является наименьшим показателем на этой стадии чемпионата с 1973-74 годов (также 9).

Добавим, что следующий матч "МЮ" проведет в Лиге Европы 7 ноября дома против "ПАОКа".