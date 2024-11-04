Тренер Челси о фоле Лисандро Мартинеса на Палмере: Я думаю, что совершенно очевидно, что это была красная

Поединок десятого тура Премьер-лиги между "МЮ" и "Челси" завершился результативной ничьей (1:1). "Синие" не могут обыграть "манкунианцев" на выезде 11 лет, однако главный тренер лондонцев Энцо Мареска после игры отметил, что самое важное они покидают "Олд Траффорд" с добытым очком, а также раскритиковал решение арбитра в одном из эпизодов.

"Я думаю, что в целом мы достаточно хорошо контролировали игру, зная, что против них вы будете пропускать некоторые моменты, особенно в контратаках, из-за мастерства игроков, с Рэшфордом и Гарначо позади. Мы это знали. Мы проигрывали, но вернулись и, наверное, после того, как счет стал 1:1, из-за желания попытаться выиграть игру, мы слишком сильно раскрылись в последние 5 или 10 минут и рисковали пропустить еще больше голов. В целом мы довольны. В Италии мы говорили, что если ты не можешь выиграть, важно, чтобы ты не проиграл. В конце концов, мы попробовали все, чтобы выиграть игру. Нам это не удалось, но важно продолжать двигаться в этом направлении.

Я знаю, что меня спросят о решении арбитра [фол Мартинеса на Палмере, где аргентинец получил желтую карточку - Прим.ред], и я думаю, что оно вполне понятно почти для всех нас, но арбитр здесь для того, чтобы принимать решения, и он принял другое решение. Я сказал ему в конце игры, что если ты не идешь за мячом, а просто идешь за игроком, то это красная. Когда ты не намерен бить по мячу, а просто бьешь по ногам игрока, для меня нет никаких сомнений в правильности решения. Я думаю, что совершенно очевидно, что это была красная", - заявил Энцо Мареска.

Добавим, что "Челси" занимает четвертое место в чемпионате, имея в своем активе 18 очков. Следующую игру лондонцы проведут в Лиге конференций 7 ноября дома против армянского "Ноаха".