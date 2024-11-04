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Хавбек Тоттенхэма стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который отметился 50 голами, ни разу не забив при этом головой

Англия

Интересное достижение у англичанина

Хавбек Тоттенхэма стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который отметился 50 голами, ни разу не забив при этом головой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" уверенно переиграл "Астон Виллу" со счетом 4:1. Одним из тех, кто непосредственно повлиял на результат матча был и Джеймс Мэддисон, который забил мяч ударом со штрафного.

По информации Opta, полузащитник "шпор" стал лишь пятым игроком в истории Премьер-лиги, который отметился 50 голами, не забив при этом ни одного мяча головой. До него ранее это делали Кевин де Брюйне, Дамьен Дафф, Питер Бердсли и Тьерри Анри. Кроме того, из этого списка только Дамьен Дафф не отмечался в целом в АПЛ головой, зато остальные трое игроков позже хотя бы раз забивали мяч этой частью тела.

Добавим, что из 50-ти голов Джеймса Мэддисона 37 были забиты правой ногой, 13 - левой. В общем английскому полузащитнику понадобилось 201 матч в Премьер-лиге, чтобы достичь такого результата.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ статистика Джеймс Мэддисон
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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