Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу о победе над Астон Виллой: Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же самые грабли
Лондонцы добыли три очка с очень непростым соперником
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Тоттенхэм", уступая после первого тайма "Астон Вилле", на своем поле переиграл соперников со счетом 4:1. После поединка тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что ему понравилась реакция игроков на неудачную игру в первой половине матча.
"Я не был доволен тем, что мы проигрывали 1:0, но я был доволен тем, как мы действовали, потому что я видел, что "Астон Вилла" работала очень, очень настойчиво. Мы знаем, что можем работать очень, очень тяжело в течение 100 минут, это не проблема, у нас есть другие передачи. Дальше дело за проверкой соперника. Итак, ключевым для нас было выйти на второй тайм, подняться на ступеньку выше и действительно взять игру на себя, чтобы увидеть, смогут ли они справиться. Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же грабли, что и на прошлой неделе, я чувствовал энергию в комнате, и игроки не могли дождаться, чтобы вернуться на поле во втором тайме, и игра отражала это", - заявил Анге Постекоглу.
Добавим, что после десятого тура "Тоттенхэм" занимает седьмое место в чемпионате, имея в своем активе 16 очков. Следующую игру лондонцы сыграют в Лиге Европы 7 ноября против "Галатасарая".
Популярное сейчас
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- Максимов: Из-за кубкового матча у футболистов ноги не бегали. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать
- Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium