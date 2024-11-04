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Постекоглу о победе над Астон Виллой: Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же самые грабли

Англия

Лондонцы добыли три очка с очень непростым соперником

Постекоглу о победе над Астон Виллой: Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же самые грабли

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Тоттенхэм", уступая после первого тайма "Астон Вилле", на своем поле переиграл соперников со счетом 4:1. После поединка тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что ему понравилась реакция игроков на неудачную игру в первой половине матча.

"Я не был доволен тем, что мы проигрывали 1:0, но я был доволен тем, как мы действовали, потому что я видел, что "Астон Вилла" работала очень, очень настойчиво. Мы знаем, что можем работать очень, очень тяжело в течение 100 минут, это не проблема, у нас есть другие передачи. Дальше дело за проверкой соперника. Итак, ключевым для нас было выйти на второй тайм, подняться на ступеньку выше и действительно взять игру на себя, чтобы увидеть, смогут ли они справиться. Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же грабли, что и на прошлой неделе, я чувствовал энергию в комнате, и игроки не могли дождаться, чтобы вернуться на поле во втором тайме, и игра отражала это", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что после десятого тура "Тоттенхэм" занимает седьмое место в чемпионате, имея в своем активе 16 очков. Следующую игру лондонцы сыграют в Лиге Европы 7 ноября против "Галатасарая".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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