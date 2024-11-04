Клубы АПЛ следят за молодым вингером Лечче

В этом сезоне "Лечче" является одним из аутсайдеров Серии А, находясь на предпоследнем 19-м месте с 8 очками. Впрочем, у "желто-красных" есть актив, который своими выступлениями привлек внимание несколько клубов АПЛ.

Сообщается, что "МЮ", "Тоттенхэм" и "Челси" интересуются левым вингером "Лечче" Патриком Доргу. Интерес со стороны "манкунианцев" появился после назначения Рубена Аморима на "Олд Траффорд", который, как говорят, стремится привлечь игроков, соответствующих его стилю игры. Травмы Люка Шоу часто заставляли Диого Далота выходить на позиции левого защитника, но способность Доргу играть выше на позиции флангового защитника сделала его ключевой целью. "Тоттенхэм" и "Челси" также внимательно следят за развитием 20-летнего датчанина и готовы за него побороться, если он станет доступным. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 10 матчей в Серии А и отметился 2 забитыми мячами.