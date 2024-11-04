Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ следят за молодым вингером Лечче
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом сезоне "Лечче" является одним из аутсайдеров Серии А, находясь на предпоследнем 19-м месте с 8 очками. Впрочем, у "желто-красных" есть актив, который своими выступлениями привлек внимание несколько клубов АПЛ.
Сообщается, что "МЮ", "Тоттенхэм" и "Челси" интересуются левым вингером "Лечче" Патриком Доргу. Интерес со стороны "манкунианцев" появился после назначения Рубена Аморима на "Олд Траффорд", который, как говорят, стремится привлечь игроков, соответствующих его стилю игры. Травмы Люка Шоу часто заставляли Диого Далота выходить на позиции левого защитника, но способность Доргу играть выше на позиции флангового защитника сделала его ключевой целью. "Тоттенхэм" и "Челси" также внимательно следят за развитием 20-летнего датчанина и готовы за него побороться, если он станет доступным. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 10 матчей в Серии А и отметился 2 забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
- "Яйца не могут научить куриц, но", - Зинченко сравнил методы работы Гвардиолы и Артеты
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium