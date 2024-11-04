  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы АПЛ следят за молодым вингером Лечче
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ следят за молодым вингером Лечче

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Клубы АПЛ следят за молодым вингером Лечче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне "Лечче" является одним из аутсайдеров Серии А, находясь на предпоследнем 19-м месте с 8 очками. Впрочем, у "желто-красных" есть актив, который своими выступлениями привлек внимание несколько клубов АПЛ.

Сообщается, что "МЮ", "Тоттенхэм" и "Челси" интересуются левым вингером "Лечче" Патриком Доргу. Интерес со стороны "манкунианцев" появился после назначения Рубена Аморима на "Олд Траффорд", который, как говорят, стремится привлечь игроков, соответствующих его стилю игры. Травмы Люка Шоу часто заставляли Диого Далота выходить на позиции левого защитника, но способность Доргу играть выше на позиции флангового защитника сделала его ключевой целью. "Тоттенхэм" и "Челси" также внимательно следят за развитием 20-летнего датчанина и готовы за него побороться, если он станет доступным. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 10 матчей в Серии А и отметился 2 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу о победе над Астон Виллой: Я не волновался в перерыве, что мы наступаем на те же самые грабли
yellow-arrow
Хавбек Тоттенхэма стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который отметился 50 голами, ни разу не забив при этом головой
yellow-arrow
Тренер Челси о фоле Лисандро Мартинеса на Палмере: Я думаю, что совершенно очевидно, что это была красная
Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости