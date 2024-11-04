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Спортивный директор Арсенала неожиданно собирается покинуть клуб
Неожиданное решение
Фото: arsenal.com
Согласно информации от шеф-редактора Mail Sport Сами Мокбеля, спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар намерен покинуть свою должность в клубе в ближайшее время.
Сейчас продолжаются переговоры с руководством клуба, и хотя причины пока неясны, спортивный директор "Арсенала" Эду решил уйти. 46-летний бразильский функционер выполнял ключевую роль в построении долгосрочного проекта на севере Лондона. В иерархии "Арсенала" на ключевых должностях, скорее всего, происходит перестановка, однако между людьми в клубе нет вражды или борьбы за власть.
Считается, что именно благодаря Эду "Арсенал" улучшил свое положение за последние годы. Уход 46-летнего бразильца может стать серьезным ударом как для клуба, так и для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, который является его лучшим товарищем в "Арсенале".
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Отметим, что Эду Гаспар начал свою работу в "Арсенале" летом 2019 года, а в конце 2022 года он стал спортивным директором клуба.
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