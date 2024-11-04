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Спортивный директор Арсенала неожиданно собирается покинуть клуб

Англия
Обновлено

Неожиданное решение

Спортивный директор Арсенала неожиданно собирается покинуть клуб

Фото: arsenal.com

Новина українською

Согласно информации от шеф-редактора Mail Sport Сами Мокбеля, спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар намерен покинуть свою должность в клубе в ближайшее время.

Сейчас продолжаются переговоры с руководством клуба, и хотя причины пока неясны, спортивный директор "Арсенала" Эду решил уйти. 46-летний бразильский функционер выполнял ключевую роль в построении долгосрочного проекта на севере Лондона. В иерархии "Арсенала" на ключевых должностях, скорее всего, происходит перестановка, однако между людьми в клубе нет вражды или борьбы за власть.

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Считается, что именно благодаря Эду "Арсенал" улучшил свое положение за последние годы. Уход 46-летнего бразильца может стать серьезным ударом как для клуба, так и для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, который является его лучшим товарищем в "Арсенале".

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Отметим, что Эду Гаспар начал свою работу в "Арсенале" летом 2019 года, а в конце 2022 года он стал спортивным директором клуба.

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Арсенал (Лондон) Эду Гаспар
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Источник:
Mail Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:46
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Matachorros ( Горлівка, "ди-ни-ри"), постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати успішному тренеру на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:46
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Matachorros ( Горлівка, "ди-ни-ри"), постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати успішному тренеру на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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Matachorros (Chicago)
04.11.2024 в 16:27
Арсеналу нужен топовый тренер, а не физрук неудачник Артета. Над этим надо работать.
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