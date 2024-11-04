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Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой
Хорошие новости для английской команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате вернулся к тренировкам с командой.
По словам Фабрицио Романо, французский защитник будет готов к матчу против "Байера".
Ибу Конате возвращается к тренировкам команды, поскольку ожидается, что он будет готов к матчу с "Байером" из Леверкузена, - сообщил Фабрицио Романо.
Также Конате видно на фотографиях тренировки с командой на официальном сайте клуба и в социальной сети X.
???? pic.twitter.com/sAzoNkG4k8— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2024
At work in the gym ???? pic.twitter.com/YbTKbnyuws— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2024
В этом сезоне Конате сыграл в 14 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.
Напомним, что "Ливерпуль" 5 ноября сыграет против немецкого "Байера" в Лиге Чемпионов. В данный момент английская команда с 9-ю очками занимает 2 место в таблице Лиги. "Байер" с 7-ю очками занимает 6-е место.
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