Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате вернулся к тренировкам с командой.

По словам Фабрицио Романо, французский защитник будет готов к матчу против "Байера".

Ибу Конате возвращается к тренировкам команды, поскольку ожидается, что он будет готов к матчу с "Байером" из Леверкузена, - сообщил Фабрицио Романо.

Также Конате видно на фотографиях тренировки с командой на официальном сайте клуба и в социальной сети X.

At work in the gym ???? pic.twitter.com/YbTKbnyuws — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2024

В этом сезоне Конате сыграл в 14 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.

Напомним, что "Ливерпуль" 5 ноября сыграет против немецкого "Байера" в Лиге Чемпионов. В данный момент английская команда с 9-ю очками занимает 2 место в таблице Лиги. "Байер" с 7-ю очками занимает 6-е место.