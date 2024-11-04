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Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

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Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате вернулся к тренировкам с командой.

По словам Фабрицио Романо, французский защитник будет готов к матчу против "Байера".

Ибу Конате возвращается к тренировкам команды, поскольку ожидается, что он будет готов к матчу с "Байером" из Леверкузена, - сообщил Фабрицио Романо.

Также Конате видно на фотографиях тренировки с командой на официальном сайте клуба и в социальной сети X.

В этом сезоне Конате сыграл в 14 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.

Напомним, что "Ливерпуль" 5 ноября сыграет против немецкого "Байера" в Лиге Чемпионов. В данный момент английская команда с 9-ю очками занимает 2 место в таблице Лиги. "Байер" с 7-ю очками занимает 6-е место.

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Ливерпуль Ибраима Конате
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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