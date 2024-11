Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате вернулся к тренировкам с командой.

По словам Фабрицио Романо, французский защитник будет готов к матчу против "Байера".

Также Конате видно на фотографиях тренировки с командой на официальном сайте клуба и в социальной сети X.

At work in the gym ???? pic.twitter.com/YbTKbnyuws