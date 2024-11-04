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Ливерпуль установил историческое достижение в матче АПЛ против Брайтона
Эта победа стала юбилейной для мерсисайдцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Победа "Ливерпуля" над "Брайтоном" (2:1) в прошлую субботу, 2 ноября, стала юбилейной 100-й волевой победой "красных" в матче АПЛ, когда команда, уступая в счете, набирала три очка.
За этим статистическим показателем "Ливерпуль" стал лишь третьей командой в истории АПЛ, которой покорилась веха в 100 выигранных игр после "Тоттенхэма" (112) и "Манчестер Юнайтед" (110).
Напомним, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в чемпионате Англии, набрав 25 очков из 30 возможных после первых 10-ти сыгранных туров в АПЛ. Команда Арне Слота опережает своих ближайших преследователей "Манчестер Сити" на 2 пункта.
100 - Liverpool's win over Brighton on Saturday was the 100th time they've come from behind to win a Premier League match, the third team to reach this figure after Tottenham (112) and Manchester United (110). Resolve. pic.twitter.com/gxpDhEOwss— OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2024
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