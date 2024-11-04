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Ливерпуль установил историческое достижение в матче АПЛ против Брайтона

Англия

Эта победа стала юбилейной для мерсисайдцев

Ливерпуль установил историческое достижение в матче АПЛ против Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Победа "Ливерпуля" над "Брайтоном" (2:1) в прошлую субботу, 2 ноября, стала юбилейной 100-й волевой победой "красных" в матче АПЛ, когда команда, уступая в счете, набирала три очка.

За этим статистическим показателем "Ливерпуль" стал лишь третьей командой в истории АПЛ, которой покорилась веха в 100 выигранных игр после "Тоттенхэма" (112) и "Манчестер Юнайтед" (110).

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Напомним, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в чемпионате Англии, набрав 25 очков из 30 возможных после первых 10-ти сыгранных туров в АПЛ. Команда Арне Слота опережает своих ближайших преследователей "Манчестер Сити" на 2 пункта.

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АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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