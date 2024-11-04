  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Спортдир Арсенала согласился присоединиться к мультиклубной структуре другой команды из АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир Арсенала согласился присоединиться к мультиклубной структуре другой команды из АПЛ

Англия
Обновлено

Известно следующее место работы известного футбольного функционера

Спортдир Арсенала согласился присоединиться к мультиклубной структуре другой команды из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что спортивный директор "Арсенала" 46-летний Эду Гаспар в ближайшее время покинет лондонский клуб и начнет работать на новой руководящей должности в мультиклубной структуре, которую контролирует владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис, сообщает The Athletic.

Отмечается, что Эду Гаспар еще не подписал контракт, а его роль окончательно не определена, но он покидает "Арсенал" ради новой должности и серьезного вызова в своей карьере.

Читайте такжеСпортивный директор Арсенала неожиданно собирается покинуть клуб

Как известно, Эвангелос Маринакис владеет тремя европейскими клубами: английским "Ноттингемом Форест", греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".

В ноябре 2023 года Эду был назван лучшим европейским директором клуба года во время церемонии вручения наград Golden Boy, которую организовывает итальянское издание Tuttosport.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эду Гаспар сыграл ключевую роль в становлении "Арсенала" в последние годы, пригласив в клуб Микеля Артету, который возглавил команду в конце 2019 года. Также отмечается, что во время его пребывания на руководящей должности в лондонском клубе, в структуре "Арсенала" произошло много кадровых изменений, что должно помочь "канонирам" как можно быстрее перестроиться в ближайшее время после его ухода.

По теме
yellow-arrow
"Нужно всё перестроить", - экс-футболист Манчестер Юнайтед дал совет Амориму
yellow-arrow
"Если мы обыграем Ман Сити, меня будут считать новым Фергюсоном". Аморим высказался о следующей игре Спортинга в ЛЧ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87
Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Эду Гаспар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости