Спортдир Арсенала согласился присоединиться к мультиклубной структуре другой команды из АПЛ

Ожидается, что спортивный директор "Арсенала" 46-летний Эду Гаспар в ближайшее время покинет лондонский клуб и начнет работать на новой руководящей должности в мультиклубной структуре, которую контролирует владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис, сообщает The Athletic.

Отмечается, что Эду Гаспар еще не подписал контракт, а его роль окончательно не определена, но он покидает "Арсенал" ради новой должности и серьезного вызова в своей карьере.

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Как известно, Эвангелос Маринакис владеет тремя европейскими клубами: английским "Ноттингемом Форест", греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".

В ноябре 2023 года Эду был назван лучшим европейским директором клуба года во время церемонии вручения наград Golden Boy, которую организовывает итальянское издание Tuttosport.

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Эду Гаспар сыграл ключевую роль в становлении "Арсенала" в последние годы, пригласив в клуб Микеля Артету, который возглавил команду в конце 2019 года. Также отмечается, что во время его пребывания на руководящей должности в лондонском клубе, в структуре "Арсенала" произошло много кадровых изменений, что должно помочь "канонирам" как можно быстрее перестроиться в ближайшее время после его ухода.