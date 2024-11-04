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Манчестер Юнайтед показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87

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Манчестер Юнайтед показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Юнайтед" показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87.

В том сезоне клуб из Манчестера набрал 8 очков в первых десяти матчах. Команда проиграла 3 стартовых поединка и вылетела из Кубка Футбольной Лиги. К началу ноября команда занимала 21-е место в турнирной таблице.

Тренера Рона Аткинсона клуб уволил и объявил об назначении Алекса Фергюсона.

"Манчестер Юнайтед" по итогу занял 11 место в таблице.

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Сейчас "Манчестер Юнайтед" расположился на 13-м месте с 12 очками.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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