Английский "Манчестер Юнайтед" показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87.

В том сезоне клуб из Манчестера набрал 8 очков в первых десяти матчах. Команда проиграла 3 стартовых поединка и вылетела из Кубка Футбольной Лиги. К началу ноября команда занимала 21-е место в турнирной таблице.

Тренера Рона Аткинсона клуб уволил и объявил об назначении Алекса Фергюсона.

"Манчестер Юнайтед" по итогу занял 11 место в таблице.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Манчестер Юнайтед" расположился на 13-м месте с 12 очками.