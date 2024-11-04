Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87
Немножко истории
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" показал худший результат после десяти туров впервые с сезона 1986/87.
В том сезоне клуб из Манчестера набрал 8 очков в первых десяти матчах. Команда проиграла 3 стартовых поединка и вылетела из Кубка Футбольной Лиги. К началу ноября команда занимала 21-е место в турнирной таблице.
Тренера Рона Аткинсона клуб уволил и объявил об назначении Алекса Фергюсона.
"Манчестер Юнайтед" по итогу занял 11 место в таблице.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Манчестер Юнайтед" расположился на 13-м месте с 12 очками.
Популярное сейчас
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- "Яйца не могут научить куриц, но", - Зинченко сравнил методы работы Гвардиолы и Артеты
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico