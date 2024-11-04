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Манчестер Сити нашел в Бундеслиге замену для Эрлинга Холанда
Нападающий поразил своей невероятной результативностью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации от издания Fichajes, действующий победитель АПЛ "Манчестер Сити" интересуется египетским нападающим франкфуртского "Айнтрахта" Омаром Мармушем.
25-летний Омар Мармуш стал настоящей сенсацией Бундеслиги в текущем сезоне. Египтянин является одним из лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 10 голов в 9 матчах, идя на втором месте в рейтинге после Гарри Кейна, у которого 11 забитых голов за "Баварию".
Возможный уход Эрлинга Холанда, которого в последнее время активно связывали с переходом в "Барселону", может заставить руководство "Манчестер Сити" задуматься над возможным трансфером 25-летнего нападающего, который имеет великолепный опыт игры в Бундеслиге, чемпионате, который известен своей интенсивностью.
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В этом сезоне Омар Мармуш провел 14 матчей за "Айнтрахт Франкфурт" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.
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