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"Нужно всё перестроить", - экс-футболист Манчестер Юнайтед дал совет Амориму
Наставления от португальца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал совет новому тренеру Рубену Амориму.
По словам нападающего, клубу нужна полная перестройка и "Юнайтед" может бороться за Премьер-Лигу и другие главные трофеи.
В Манчестере, по моему мнению, нужно всё перестроить. Эрик тен Хаг говорил, что они не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.
Тренер "Манчестер Юнайтед", вы не можете сказать, что не будете бороться за победу в чемпионате или Лиге чемпионов.
Вы должны мысленно сказать: "Послушайте, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы будем стараться". Вы должны стараться, —сказал Роналду.
Напомним, что Рубена Аморима представили новым главным тренером "Манчестер Юнайтед". Португальский специалист приступит к обязанностям 11 ноября.
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