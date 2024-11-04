"Нужно всё перестроить", - экс-футболист Манчестер Юнайтед дал совет Амориму

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал совет новому тренеру Рубену Амориму.

По словам нападающего, клубу нужна полная перестройка и "Юнайтед" может бороться за Премьер-Лигу и другие главные трофеи.

В Манчестере, по моему мнению, нужно всё перестроить. Эрик тен Хаг говорил, что они не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

Тренер "Манчестер Юнайтед", вы не можете сказать, что не будете бороться за победу в чемпионате или Лиге чемпионов.

Вы должны мысленно сказать: "Послушайте, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы будем стараться". Вы должны стараться, —сказал Роналду.