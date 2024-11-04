Арсенал официально объявил об уходе своего спортивного директора

Как сообщает официальный сайт лондонского "Арсенала", сегодня Эду Гаспар подал в отставку с поста спортивного директора клуба.

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Клуб поблагодарил 46-летнего бразильца за активное и тесное сотрудничество. Эду Гаспар отметил, что ему было невероятно тяжело принять это решение.

"Арсенал" дал мне возможность работать со многими удивительными людьми и стать частью особого периода в истории клуба. Я благодарен владельцам и руководству клуба за постоянную поддержку. Мне было приятно работать со всеми вами, а особенно с Микелем Артетой, который стал для меня замечательным другом. Теперь пришло время принять новый вызов. "Арсенал" навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу и его болельщикам только самого лучшего", — написал Эду Гаспар в своем прощальном сообщении.

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Эду Гаспар играл за "Арсенал", с которым становился двукратным чемпионом Англии в 2002 и 2004 годах. Эду вернулся в лондонский клуб летом 2019 года, начав работу на руководящей должности. Впоследствии он стал спортивным директором «Арсенала» в ноябре 2022 года, руководя мужской, женской и молодежными командами.