  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Арсенала женился на своей партнёрше. Пара ждёт ребёнка
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Арсенала женился на своей партнёрше. Пара ждёт ребёнка

Англия

Хорошие новости

Полузащитник Арсенала женился на своей партнёрше. Пара ждёт ребёнка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" женился на своей партнёрше.

По информации норвежских СМИ, Мартин Эдегор поженился на Хелен Спиллинг.

Хелен Спиллинг стала известна норвежцам, когда участвовала в шоу "Потанцуем?". В 2021 году она стала победительницей шоу. У Спиллинг 17 золотых медалей с чемпионата Норвегии по бальным танцам, - сообщил источник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впервые Эдегор появился с партнёршей на публике в марте 2023 года на премии London Football Awards. В июне того же года, Эдегор подтвердил, что они со Спиллинг пара.

Летом 2024 года выяснилось, что пара ждёт ребёнка.

В данный момент Эдегор восстанавливается от травмы, полученной в матче Лиги Наций.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии
yellow-arrow
Арсенал рассматривает возможность подписания талантливого полузащитника Вест Хэма
yellow-arrow
Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?
Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VG
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости