Полузащитник Арсенала женился на своей партнёрше. Пара ждёт ребёнка

Полузащитник "Арсенала" женился на своей партнёрше.

По информации норвежских СМИ, Мартин Эдегор поженился на Хелен Спиллинг.

Хелен Спиллинг стала известна норвежцам, когда участвовала в шоу "Потанцуем?". В 2021 году она стала победительницей шоу. У Спиллинг 17 золотых медалей с чемпионата Норвегии по бальным танцам, - сообщил источник.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впервые Эдегор появился с партнёршей на публике в марте 2023 года на премии London Football Awards. В июне того же года, Эдегор подтвердил, что они со Спиллинг пара.

Летом 2024 года выяснилось, что пара ждёт ребёнка.

В данный момент Эдегор восстанавливается от травмы, полученной в матче Лиги Наций.