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Полузащитник Арсенала женился на своей партнёрше. Пара ждёт ребёнка
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Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" женился на своей партнёрше.
По информации норвежских СМИ, Мартин Эдегор поженился на Хелен Спиллинг.
Хелен Спиллинг стала известна норвежцам, когда участвовала в шоу "Потанцуем?". В 2021 году она стала победительницей шоу. У Спиллинг 17 золотых медалей с чемпионата Норвегии по бальным танцам, - сообщил источник.
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Впервые Эдегор появился с партнёршей на публике в марте 2023 года на премии London Football Awards. В июне того же года, Эдегор подтвердил, что они со Спиллинг пара.
Летом 2024 года выяснилось, что пара ждёт ребёнка.
В данный момент Эдегор восстанавливается от травмы, полученной в матче Лиги Наций.
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