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Звездный полузащитник МЮ наконец-то вернулся к тренировкам с командой
Последний раз хавбек выходил на поле еще в сентябре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт наконец вернулся к тренировкам вместе с командой.
Как известно, у 25-летнего Мейсона Маунта была травма головы, а также он получил ушиб ноги. Об этом еще в начале октября сообщил бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, когда он был у руля клуба.
Mason Mount is back in full training! ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 4, 2024
Напомним, что Мейсон Маунт перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года из "Челси" за около 55 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне англичанин суммарно провел 215 минут на поле в пяти матчах за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
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