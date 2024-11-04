  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звездный полузащитник МЮ наконец-то вернулся к тренировкам с командой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный полузащитник МЮ наконец-то вернулся к тренировкам с командой

Англия

Последний раз хавбек выходил на поле еще в сентябре

Звездный полузащитник МЮ наконец-то вернулся к тренировкам с командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт наконец вернулся к тренировкам вместе с командой.

Как известно, у 25-летнего Мейсона Маунта была травма головы, а также он получил ушиб ноги. Об этом еще в начале октября сообщил бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, когда он был у руля клуба.

Читайте такжеЗвездный нападающий МЮ уже зимой может покинуть клуб

Напомним, что Мейсон Маунт перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года из "Челси" за около 55 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне англичанин суммарно провел 215 минут на поле в пяти матчах за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии
yellow-arrow
Арсенал рассматривает возможность подписания талантливого полузащитника Вест Хэма
yellow-arrow
Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?
Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости