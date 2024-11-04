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Арсенал рассматривает возможность подписания талантливого полузащитника Вест Хэма

Англия

Возможный переход игрока зимой обойдется канонирам очень дорого

Арсенал рассматривает возможность подписания талантливого полузащитника Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine/

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Согласно информации от издания Mirror, "Арсенал" рассматривает Мохамеда Кудуса из "Вест Хэма" в качестве замены Леандро Троссару, на которого претендует клуб Саудовской Аравии.

Как известно, "канониры" давно интересуются 24-летним Кудусом и рассматривали возможность его подписания еще до того, как игрок присоединился к "Вест Хэму" в августе прошлого года. Теперь "Арсенал" вновь обращает свое внимание на ганца, поскольку клуб саудовской Про-лиги "Аль-Иттихад" рассматривает возможность подписания Леандро Троссара за 40 миллионов фунтов стерлингов после того, как им не удалось договориться о переходе 29-летнего бельгийца в конце летнего трансферного окна.

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Добавим, что контракт Мохамеда Кудуса с "Вест Хэмом" рассчитан до 2028 года, "молотобойцы" также имеют опцию продления соглашения на еще один год. В его услугах заинтересованы и другие английские клубы, среди которых называют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Стоимость январского трансфера может составить около 90 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Мохамед Кудус выходил на поле в 10 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мохаммед Кудус
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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