Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?

"Брентфорд" объявил составы на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Ярмолюк остался на скамейке запасных

Егор Ярмолюк в этом сезоне сыграл за "Брентфорд" в 7 играх, в которых не отмечался результативными действиями.

В старте за основную команду украинец вышел в матче против "Тоттенхэма", в котором он отыграл 63 минуты.

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Также украинский полузащитник полностью отыграл в двух матчах Кубка Лиги.

Матч "Брентфорд – Фулхэм" начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.