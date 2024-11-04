  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?

Англия
Обновлено

Полузащитник преимущественно выходит с замены

Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?

instagram.com/yarmoliuk_yehor

Новина українською

"Брентфорд" объявил составы на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Ярмолюк остался на скамейке запасных

Егор Ярмолюк в этом сезоне сыграл за "Брентфорд" в 7 играх, в которых не отмечался результативными действиями.

В старте за основную команду украинец вышел в матче против "Тоттенхэма", в котором он отыграл 63 минуты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также украинский полузащитник полностью отыграл в двух матчах Кубка Лиги.

Матч "Брентфорд – Фулхэм" начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии
yellow-arrow
Арсенал рассматривает возможность подписания талантливого полузащитника Вест Хэма
yellow-arrow
Звездный полузащитник МЮ наконец-то вернулся к тренировкам с командой
Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости