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Брентфорд объявил составы на матч Премьер-Лиги. Сыграет ли в старте Ярмолюк?
Полузащитник преимущественно выходит с замены
instagram.com/yarmoliuk_yehor
"Брентфорд" объявил составы на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".
Ярмолюк остался на скамейке запасных
Your Bees for the derby ????#FULBRE pic.twitter.com/tTrX6qtEQA— Brentford FC (@BrentfordFC) November 4, 2024
Егор Ярмолюк в этом сезоне сыграл за "Брентфорд" в 7 играх, в которых не отмечался результативными действиями.
В старте за основную команду украинец вышел в матче против "Тоттенхэма", в котором он отыграл 63 минуты.
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Также украинский полузащитник полностью отыграл в двух матчах Кубка Лиги.
Матч "Брентфорд – Фулхэм" начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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