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Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии

Англия

В январе игрок может уйти в аренду

Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании талантливого нападающего Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что один из английских клубов и "Вердер Бремен" заинтересованы в подписании 19-летнего Матиса Теля из "Баварии". Однако талантливый вингер сейчас не планирует покидать мюнхенский клуб этой зимой.

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, "Ноттингем Форест" уже контактировал с мюнхенской "Баварией" относительно возможной аренды Матиса Теля. Немцы открыты к заключению такой сделки, однако сам игрок хочет остаться в клубі.

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Известно, что "Вердер Бремен" также интересуется возможностью подписания Матиса Теля, если он передумает и даст сигнал о готовности уйти в аренду. Бременский клуб серьезно настроен, поэтому они активно следят за тем, как будет развиваться ситуация вокруг французского игрока.

В этом сезоне Матис Тель выходил на поле за мюнхенскую "Баварию" в семи матчах во всех турнирах, но результативными действиями он, пока что, не отличался.

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Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Ноттингем Форест Матис Тель
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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