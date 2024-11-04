Челси в январе готов выслушать предложения по своему центральному защитнику

Лондонский "Челси" в январе будет готов выслушать предложения по своему центральному защитнику Бенуа Бадьяшилю, который не смог стать основным игроком команды Энцо Марески.

В этом сезоне 23-летний Бенуа Бадьяшиль вышел на поле лишь в одном матче АПЛ, проведя всего 37 минут против "Ливерпуля". Его контракт рассчитан до июня 2030 года, но в ближайшее время клуб будет не против отпустить француза в другой клуб, если поступит отличное предложение.

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Напомним, что Бенуа Бадьяшиль присоединился к "Челси" в январе 2023 года из "Монако" за 38 миллионов евро. Всего 23-летний французский защитник провел 40 игр за "синих", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.