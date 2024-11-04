Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси в январе готов выслушать предложения по своему центральному защитнику
Француз не является основным в команде Энцо Марески
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" в январе будет готов выслушать предложения по своему центральному защитнику Бенуа Бадьяшилю, который не смог стать основным игроком команды Энцо Марески.
В этом сезоне 23-летний Бенуа Бадьяшиль вышел на поле лишь в одном матче АПЛ, проведя всего 37 минут против "Ливерпуля". Его контракт рассчитан до июня 2030 года, но в ближайшее время клуб будет не против отпустить француза в другой клуб, если поступит отличное предложение.
Напомним, что Бенуа Бадьяшиль присоединился к "Челси" в январе 2023 года из "Монако" за 38 миллионов евро. Всего 23-летний французский защитник провел 40 игр за "синих", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Популярное сейчас
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico