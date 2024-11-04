Тоттенхэм продлит контракт с ключевым игроком команды на еще один год

Сообщается, что "Тоттенхэм" продлит контракт с Сон Хын Мином на еще один год, то есть до 2026 года. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года, но в соглашении между клубом и игроком прописана опция продления, которой "шпоры" и хотят воспользоваться в ближайшее время.

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Напомним, что Сон Хын Мин присоединился к "Тоттенхэму" из леверкузенского "Байера" в 2015 году за сумму в размере 22 миллиона фунтов стерлингов. Этот переход считается одним из лучших трансферов в современной истории "шпор". За время своего пребывания в клубе, корейский нападающий доходил с командой до финала Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но еще не выигрывал трофей.

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Всего Сон провел 416 матчей за "Тоттенхэм", в которых он забил 165 голов и отдал 86 результативных передач.