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Палмер пройдёт дополнительное обследование из-за подозрений на травму

Англия

Футболист надеется быть готовым к матчу с Арсеналом

Палмер пройдёт дополнительное обследование из-за подозрений на травму

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер пройдёт дополнительное обследование из-за подозрений на травму.

Как сообщает The Telegraph, "Челси" дополнительно обследует английского полузащитника, чтобы подробно узнать о серьёзности травмы после столкновения с Мартинесом в матче против "Манчестер Юнайтед".

Полузащитник хромал, когда уходил с поля. "Челси" надеются, что всё обошлось.

По словам источника, из-за столкновения у Палмера остались шрамы на левом колене и боль не проходила по пути обратно в Лондон.

Полузащитник надеется, что сможет сыграть против "Арсенала".

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Матч "Манчестер Юнайтед – Челси" закончился со счётом 1:1. На гол Фернандеша с пенальти, "Челси" ответил голом Кайседо.

Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Владислав Прийменко
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