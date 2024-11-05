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Не для продажи. Инсайдер сообщил, что Челси не отпустит своего оборонца

Англия

Нет сомнений, что игрок останется в клубе надолго

Не для продажи. Инсайдер сообщил, что Челси не отпустит своего оборонца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи, касающиеся Бенуа Бадьяшиля и его возможного ухода из "Челси". Клуб не считает французского защитника игроком, доступного для продажи.

Известно, что 23-летний Бенуа Бадьяшиль остается важной частью долгосрочного проекта в "Челси". Все в клубе высоко оценивают талант игрока и твердо верят, что его ждет светлое будущее на "Стэмфорд Бридж".

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Добавим, что в этом сезоне Бенуа Бадьяшиль принял участие в семи матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Челси (Лондон) Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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