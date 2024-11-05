АПЛ. Фулхэм – Брентфорд 2:1. Два гола за пять последних минут от Уилсона

Небольшую сенсацию пришлось увидеть всем любителям английского футбола в заключительном матче 10-го тура АПЛ. Конечно, "Фулхэм" точно не является каким-то грандом, чтобы автоматически выигрывать все матчи с середняками, но форма команды Марку Силвы и домашний для них статус матча намекали, что они должны забирать три очка.

Но у команды Томаса Франко, в стартовом составе которой не нашлось места Егору Ярмолюку, были свои аргументы. Не так много аргументов, но были. Практически весь матч "дачники" просидели на чужих воротах. Начиная с первой и до последней минуты они постоянно давили на Флеккена и его линию обороны. Несколько раз приходилось спасать голкиперу, в других случаях Смиту-Роу, Ивобе и Хименесу просто не хватало точности.

А "Брентфорд" просто спокойно ждал своего момента и играл в лучших традициях Шона Дайча: игра от обороны, без рисков и с поиском контратак. С контратаками также были проблемы у "пчел". Однако в середине первого тайма Витали Янельт получил прекрасную возможность для удара издали, которой он без раздумий воспользовался. Точный выстрел в дальний угол ворот, как оказалось, стал решающим в этом матче.

Во втором тайме натиск хозяев только рос, а команда Франко все глубже и глубже садилась в оборону. Отстоять свой результат они смогли и неожиданно победили "Фулхэм" на выезде, тем самым переместившись на 9-ю строчку. "Дачники" остались 12-ми.

АПЛ, 10-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Фулхэм" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Уилсон (90+2, 90+7) — Янельт (24)

"Фулхэм": Лено — Тете (Кастань, 73), Андерсен, Бесси, Робенсон — Перейра (Траоре, 65), Берге — Нелсон (Уилсон, 82), Смит-Роу (Кейрни, 82), Ивоби — Хименес (Муниз, 73)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, ван ден Берг — Норгор, Янельт (Ярмолюк, 90+3) — Мбемо (Ми, 86), Дамсгор (Йенсен, 72), Льюис-Поттер (Карвалью, 72) — Висса (Шаде, 72)

Предупреждения: Уилсон (90+8) — Рорслев (57)