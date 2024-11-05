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Ливерпуль ведёт переговоры с защитником
Клуб готовит новое соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" ведёт переговоры с защитником Ибраимой Конате.
По словам Фабрицио Романо, клуб работает над новым соглашением для игрока.
Ливерпуль также продолжает работать над новым контрактом для Ибу, это вопрос времени, - написал инсайдер.
В этом сезоне французский защитник сыграл 14 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отметился одной голевой передачей. Контракт Конате с клубом действителен до 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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