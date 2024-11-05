Английский "Ливерпуль" ведёт переговоры с защитником Ибраимой Конате.

По словам Фабрицио Романо, клуб работает над новым соглашением для игрока.

Ливерпуль также продолжает работать над новым контрактом для Ибу, это вопрос времени, - написал инсайдер.

В этом сезоне французский защитник сыграл 14 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отметился одной голевой передачей. Контракт Конате с клубом действителен до 2026 года.