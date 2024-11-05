Интер и Барселона заинтересованы в услугах звездного полузащитника Челси

Энцо Фернандес присоединился к "Челси" из "Бенфики" за 107 млн фунтов стерлингов в прошлом году. В начале этого сезона игрок появлялся в основе, однако недавно он потерял свое место в старте и теперь довольствуется только выходами на замену.

По информации The Sun, этой ситуацией хотят воспользоваться "Интер" и "Барселона", которые внимательно следят за игрой аргентинца. Полузащитник полон решимости бороться за свое место в "Челси", однако он не намерен сидеть на скамейке запасных месяцами, если опустится вниз по иерархической лестнице на "Стэмфорд Бридж". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Фернандес провел 13 матчей и отметился одним ассистом.