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Интер и Барселона заинтересованы в услугах звездного полузащитника Челси
Лондонцы не так давно заплатили за него немалые деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Фернандес присоединился к "Челси" из "Бенфики" за 107 млн фунтов стерлингов в прошлом году. В начале этого сезона игрок появлялся в основе, однако недавно он потерял свое место в старте и теперь довольствуется только выходами на замену.
По информации The Sun, этой ситуацией хотят воспользоваться "Интер" и "Барселона", которые внимательно следят за игрой аргентинца. Полузащитник полон решимости бороться за свое место в "Челси", однако он не намерен сидеть на скамейке запасных месяцами, если опустится вниз по иерархической лестнице на "Стэмфорд Бридж". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Энцо Фернандес провел 13 матчей и отметился одним ассистом.
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