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Астон Вилла хочет продлить контракт со своим полузащитником
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Морган Роджерс присоединился к "Астон Вилле" лишь в феврале 2024 года. Тогда он успел провести в чемпионате 11 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом. Впрочем, его игра в нынешней кампании является настоящим открытием и атакующий полузащитник получил вызов в национальную сборную Англии в ближайшие месяцы после своего прорыва в команде Унаи Эмери.
Сообщается, что "Астон Вилла" хочет продлить контракт с 22-летним игроком. Бирмингемский клуб не ожидает никаких проблем в переговорах по новому соглашению с Морганом Роджерсом. Сейчас срок действующего контракта действует до 2029 года.
Добавим, что в этом сезоне Морган Роджерс сыграл 13 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.
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