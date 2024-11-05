Астон Вилла хочет продлить контракт со своим полузащитником

Морган Роджерс присоединился к "Астон Вилле" лишь в феврале 2024 года. Тогда он успел провести в чемпионате 11 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом. Впрочем, его игра в нынешней кампании является настоящим открытием и атакующий полузащитник получил вызов в национальную сборную Англии в ближайшие месяцы после своего прорыва в команде Унаи Эмери.

Сообщается, что "Астон Вилла" хочет продлить контракт с 22-летним игроком. Бирмингемский клуб не ожидает никаких проблем в переговорах по новому соглашению с Морганом Роджерсом. Сейчас срок действующего контракта действует до 2029 года.

Добавим, что в этом сезоне Морган Роджерс сыграл 13 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.