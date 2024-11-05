Челси присматривается к голкиперу Лестера

"Челси" посоветовали выйти на рынок в поисках нового вратаря на фоне беспокойства, связанного с формой нынешнего №1 Роберта Санчеса. Недавно стало известно, что "синие" присматриваются к Диогу Кошты из "Порту", но он не единственный вратарь, которого они рассматривают, а также на него есть большой спрос со стороны других клубов Европы.

Сообщается, что "Челси" заинтересован в услугах Мадса Хермансена из "Лестера". В июле выяснилось, что Энцо Мареска хотел, чтобы к лондонцам присоединился датский голкипер "лис", а не запасной вратарь Филипп Йоргенсен, которого они на самом деле подписали. Главный тренер "синих" хорошо знает Хермансена еще со времен его работы в "Лестере", и ему нравится умение 24-летнего игрока играть на линии. Если "Челси" все же решится на трансфер этого голкипера, то им придется заплатить "лисам" 35 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне Мадс Хермансен провел 10 матчей, из которых лишь одну игру он отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 18 голов.