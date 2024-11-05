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Невилл - об игре Мудрика в матче с МЮ: Думаю, в Челси разочарованы

Англия

Коснулось не только украинца

Невилл - об игре Мудрика в матче с МЮ: Думаю, в Челси разочарованы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал выступление атакующих игроков "Челси" в матче 10-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", завершившегося со счётом 1:1. Под раздачу попал и украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

"Думаю, в "Челси" разочарованы игрой Мадуэке, разочарованы игрой Нето и разочарованы игрой Мудрика. Считаю, что Коул Палмер также провел не самый лучший свой матч.

Джексон был таким же незаметным. Я думаю, что атакующие игроки Челси, вероятно, чувствуют, что они могли бы внести гораздо больший вклад в эту игру", – сказал Невилл в эфире своего подкаста.

Напомним, Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На поле украинец вышел на 71-й минуте и не отличился результативными действиями.

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Источник:
the Chelsea Chronicle
Опубликовал: Александр Бураков
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