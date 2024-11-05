Невилл - об игре Мудрика в матче с МЮ: Думаю, в Челси разочарованы

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал выступление атакующих игроков "Челси" в матче 10-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", завершившегося со счётом 1:1. Под раздачу попал и украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

"Думаю, в "Челси" разочарованы игрой Мадуэке, разочарованы игрой Нето и разочарованы игрой Мудрика. Считаю, что Коул Палмер также провел не самый лучший свой матч. Джексон был таким же незаметным. Я думаю, что атакующие игроки Челси, вероятно, чувствуют, что они могли бы внести гораздо больший вклад в эту игру", – сказал Невилл в эфире своего подкаста.

Напомним, Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На поле украинец вышел на 71-й минуте и не отличился результативными действиями.