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Клуб Ильи Забарного готов выслушать предложения относительно трансфера атакующего игрока
На него уже есть несколько претендентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антуан Семеньо является важным игроком "Борнмута". Прогресс 24-летнего вингера под руководством Ираолы очень заметен, и руководство "вишен" хочет использовать эту возможность.
По информации Football Insider, "Борнмут" готовится получить предложения по ганцу в январское трансферное окно на фоне интереса со стороны некоторых топ-клубов Премьер-лиги. В частности, игроком интересуются "Ньюкасл" и "Ливерпуль", которые видят в нем хорошее усиление в атакующей зоне. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 20 млн евро, однако "вишни" могут потребовать с английских команд большую сумму.
Добавим, что в этом сезоне Антуан Семеньо сыграл 11 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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