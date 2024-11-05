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Кристал Пэлас нацелился на форварда Реймса

Англия

Об этом информирует Foot Mercato

Кристал Пэлас нацелился на форварда Реймса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Умар Диаките может покинуть "Реймс" и переехать в Англию. Ивуариец попал в поле зрения "Кристал Пэлас" как потенциальная замена Жан-Филиппу Матета. Бывший нападающий "Лиона", который в составе "синих" провел несколько великолепных матчей на Олимпиаде, хотел бы получить повышение зарплаты.

Хотя еще ничего не согласовано, лондонский клуб все же готов расстаться с французским нападающим, если договоренность не будет достигнута. В случае продажи Матеты, "орлы" будут пытаться приобрести нападающего "Реймса", контракт которого рассчитан до 2028 года. По данным transfermarkt, стоимость Умара Диаките составляет 6 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний форвард "Реймса" провел 9 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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