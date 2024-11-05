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Один из лидеров Арсенала вернулся к тренировкам с командой перед матчем с Интером
Норвежец возвращается в строй
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор вернулся к полноценным тренировкам после двух месяцев отсутствия из-за травмы голеностопа.
По информации The Stangard, 25-летний полузащитник "горит желанием" принять участие в следующем матче "канониров" против "Интера" в Лиге чемпионов, который пройдёт в среду вечером. Однако, на данный момент неизвестно, попадёт ли Мартин в окончательную заявку "Арсенала" на игру.
Напомним, 9 сентября Эдегор получил травму голеностопа, выступая за сборную Норвегии в матче против национальной команды Австрии в Лиге наций.
В нынешнем сезоне Мартин провёл лишь три игры на клубном уровне, не отличившись в них результативными действиями.
November 5, 2024
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