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Один из клубов АПЛ заинтересован в подписании форварда Арсенала
Руководство активно ищет замену своему нападающему
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Сообщается, что "Ньюкасл" активно ищет замену Александеру Исаку, который в ближайшее время может перейти в другой клуб, поэтому "сороки" планируют подписать нового нападающего. Они добавили в свой список трансферных целей форварда "Арсенала" Габриэля Жезуса.
25-летний Александер Исак проводит свой третий сезон в составе "Ньюкасла". За этот период нападающему сборной Швеции удалось забить 39 голов в 77 играх на клубном уровне. Его великолепная форма привлекла внимание некоторых топ-клубов, в частности его связывают с возможным переходом в лондонский "Арсенал".
Известно, что "Арсенал" хочет получить за своего нападающего около 55 миллионов фунтов стерлингов (65 миллионов евро), что может финансово облегчить переход Исака в другую сторону. Также считается, что соответствующее предложение могло бы убедить и Жезуса, и "Арсенал" в том, что этот переход того стоит.
Напомним, что Габриэль Жезус присоединился к "Арсеналу" из "Манчестер Сити" летом 2023 года за около 50 миллионов евро. В 82 матчах за "канониров" бразильский форвард забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.
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