  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси готов предложить 50 миллионов евро за талантливого полузащитника мадридского Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси готов предложить 50 миллионов евро за талантливого полузащитника мадридского Атлетико

Англия

Лондонский клуб стремится подписать олимпийского чемпиона

Челси готов предложить 50 миллионов евро за талантливого полузащитника мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от издания Fichajes, лондонский "Челси" готов предложить мадридскому "Атлетико" 50 миллионов евро за их талантливого полузащитника, который в этом году стал олимпийским чемпионом в Париже в составе сборной Испании.

Читайте такжеЛиверпуль проявляет интерес к полузащитнику мадридского Атлетико

21-летний Пабло Барриос, который считается воспитанником академии "Атлетико", ранее привлек к себе внимание другого английского клуба — "Ливерпуля", который также проявляет интерес к испанскому хавбеку.

Похоже, что Барриос мог бы выполнять ключевую роль в полузащите "Челси", поскольку вскоре "синим" придется разобраться с ситуацией относительно Энцо Фернандеса. Аргентинский полузащитник не смог полностью оправдать больших ожиданий во время своего пребывания на "Стэмфорд Бридж". В последнее время Энцо Мареска все чаще оставляет 23-летнего хавбека на скамейке запасных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Пабло Барриос провел 7 игр за "Атлетико" в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость на авторитетном портале Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона рассматривает возможность подписания звезды Ливерпуля в качестве свободного агента
yellow-arrow
Игроки Манчестер Юнайтед тепло встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба
yellow-arrow
Ключевой игрок Арсенала не отправился с командой на игру Лиги чемпионов против Интера. Известны причины
Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости