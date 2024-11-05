Челси готов предложить 50 миллионов евро за талантливого полузащитника мадридского Атлетико

Согласно информации от издания Fichajes, лондонский "Челси" готов предложить мадридскому "Атлетико" 50 миллионов евро за их талантливого полузащитника, который в этом году стал олимпийским чемпионом в Париже в составе сборной Испании.

Читайте также Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику мадридского Атлетико

21-летний Пабло Барриос, который считается воспитанником академии "Атлетико", ранее привлек к себе внимание другого английского клуба — "Ливерпуля", который также проявляет интерес к испанскому хавбеку.

Похоже, что Барриос мог бы выполнять ключевую роль в полузащите "Челси", поскольку вскоре "синим" придется разобраться с ситуацией относительно Энцо Фернандеса. Аргентинский полузащитник не смог полностью оправдать больших ожиданий во время своего пребывания на "Стэмфорд Бридж". В последнее время Энцо Мареска все чаще оставляет 23-летнего хавбека на скамейке запасных.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Пабло Барриос провел 7 игр за "Атлетико" в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость на авторитетном портале Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро.