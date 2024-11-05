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Ключевой игрок Арсенала не отправился с командой на игру Лиги чемпионов против Интера. Известны причины

Англия

Суттєва втрата для команди Мікеля Артети

Ключевой игрок Арсенала не отправился с командой на игру Лиги чемпионов против Интера. Известны причины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сообщается, что ключевой полузащитник "Арсенала" Деклан Райс не поехал на игру Лиги чемпионов против "Интера", которая состоится завтра, 6 ноября в 22:00.

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Известно, что 25-летний английский полузащитник не попал в заявку "канониров" на выездной матч Лиги чемпионов из соображений осторожности. Нет переживаний относительно того, что он получил серьезную травму. В клубе не захотели рисковать игроком, поэтому его состояние оценят накануне матча с "Челси" в АПЛ.

Однако известно, что капитан команды, Мартин Эдегор, который недавно восстановился от травмы и вернулся к тренировкам, отправился вместе с командой.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:32
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:32
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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