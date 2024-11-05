Ключевой игрок Арсенала не отправился с командой на игру Лиги чемпионов против Интера. Известны причины

Сообщается, что ключевой полузащитник "Арсенала" Деклан Райс не поехал на игру Лиги чемпионов против "Интера", которая состоится завтра, 6 ноября в 22:00.

Известно, что 25-летний английский полузащитник не попал в заявку "канониров" на выездной матч Лиги чемпионов из соображений осторожности. Нет переживаний относительно того, что он получил серьезную травму. В клубе не захотели рисковать игроком, поэтому его состояние оценят накануне матча с "Челси" в АПЛ.

Однако известно, что капитан команды, Мартин Эдегор, который недавно восстановился от травмы и вернулся к тренировкам, отправился вместе с командой.