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Ключевой игрок Арсенала не отправился с командой на игру Лиги чемпионов против Интера. Известны причины
Суттєва втрата для команди Мікеля Артети
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что ключевой полузащитник "Арсенала" Деклан Райс не поехал на игру Лиги чемпионов против "Интера", которая состоится завтра, 6 ноября в 22:00.
Известно, что 25-летний английский полузащитник не попал в заявку "канониров" на выездной матч Лиги чемпионов из соображений осторожности. Нет переживаний относительно того, что он получил серьезную травму. В клубе не захотели рисковать игроком, поэтому его состояние оценят накануне матча с "Челси" в АПЛ.
Однако известно, что капитан команды, Мартин Эдегор, который недавно восстановился от травмы и вернулся к тренировкам, отправился вместе с командой.
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