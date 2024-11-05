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Игроки Манчестер Юнайтед тепло встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба
Особый подарок от клуба для маленьких поклонников команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская команда "Манчестер Юнайтед" устроила особый подарок для болельщиков клуба, маленьких детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями.
Игроки "Манчестер Юнайтед", включая капитана клуба Бруну Фернандеша, вместе с их временным главным тренером Руудом ван Нистелроем встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба в Каррингтоне.
Английский клуб дважды в сезон проводит это трогательное событие, которое дает маленьким болельщикам команды со всей страны уникальную возможность посетить тренировочную площадку "МЮ", посмотреть за тренировкой и встретиться со своими футбольными героями.
"Это действительно важно для детей. Мы знаем, как много это значит для них, если они будут иметь возможность встретиться с нами. Это лишь короткий миг, но он запомнится им надолго. Если мы можем каким-то образом сделать их день немного лучше, то почему бы и нет? Всегда приятно слышать их истории и делать их хоть немного счастливыми, поэтому я рад, что сегодня я познакомился с ними, и им это понравилось", — сказал Бруну Фернандеш.
What a moment for Xavier ????— Manchester United (@ManUtd) November 5, 2024
❤️ @B_Fernandes8#MUFC || @MU_Foundation pic.twitter.com/HOjAYTG88r
Making precious memories ????????#MUFC || @MU_Foundation pic.twitter.com/XRVfxpj8s2— Manchester United (@ManUtd) November 5, 2024
Добавим, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает 13-е место в АПЛ после десяти сыгранных туров. Вскоре клуб из Манчестера возглавит Рубен Аморим, который прибудет на смену Эрику тен Хагу, который был уволен.
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