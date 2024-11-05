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Игроки Манчестер Юнайтед тепло встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба

Англия

Особый подарок от клуба для маленьких поклонников команды

Игроки Манчестер Юнайтед тепло встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мужская команда "Манчестер Юнайтед" устроила особый подарок для болельщиков клуба, маленьких детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями.

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Игроки "Манчестер Юнайтед", включая капитана клуба Бруну Фернандеша, вместе с их временным главным тренером Руудом ван Нистелроем встретили тяжело больных детей на тренировочной базе клуба в Каррингтоне.

Английский клуб дважды в сезон проводит это трогательное событие, которое дает маленьким болельщикам команды со всей страны уникальную возможность посетить тренировочную площадку "МЮ", посмотреть за тренировкой и встретиться со своими футбольными героями.

"Это действительно важно для детей. Мы знаем, как много это значит для них, если они будут иметь возможность встретиться с нами. Это лишь короткий миг, но он запомнится им надолго. Если мы можем каким-то образом сделать их день немного лучше, то почему бы и нет? Всегда приятно слышать их истории и делать их хоть немного счастливыми, поэтому я рад, что сегодня я познакомился с ними, и им это понравилось", — сказал Бруну Фернандеш.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает 13-е место в АПЛ после десяти сыгранных туров. Вскоре клуб из Манчестера возглавит Рубен Аморим, который прибудет на смену Эрику тен Хагу, который был уволен.

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Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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