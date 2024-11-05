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Команда Миколенко показала прогресс строительства их нового стадиона
Открытие арены планируется в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Эвертон", за который сейчас выступает 25-летний украинец Виталий Миколенко, показал в собственных соцсетях клуба прогресс строительства их нового стадиона.
На стадионе уже разместили новые пластиковые сиденья, а также частично уложили газон. Работы ведутся во внутренних помещениях арены: в командных раздевалках, тоннелях для игроков и в медиакомнатах для интервью.
The progress continues. ???? pic.twitter.com/PowRvYPzo0— Everton Stadium (@EvertonStadium) November 5, 2024
Напомним, что "Эвертон" еще летом 2021 года объявил о начале строительства нового стадиона, который будет называться "Брэмли-Мур Док" и вмещать более 52 тысяч зрителей. Его открытие запланировано на конец 2024 года, а "ириски" полноценно переедут на новую арену в сезоне 2025/26.
The blankets have been removed to reveal the grass starting to grow at Everton Stadium. ????— Everton Stadium (@EvertonStadium) November 4, 2024
The process for stitching with the SIS fibres has now begun. pic.twitter.com/uZw2IwPECS
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Также добавим, что на данный момент "Эвертон" занимает 16-е место в АПЛ после десяти сыгранных туров, набрав 9 очков.
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