Команда Миколенко показала прогресс строительства их нового стадиона

Английский "Эвертон", за который сейчас выступает 25-летний украинец Виталий Миколенко, показал в собственных соцсетях клуба прогресс строительства их нового стадиона.

На стадионе уже разместили новые пластиковые сиденья, а также частично уложили газон. Работы ведутся во внутренних помещениях арены: в командных раздевалках, тоннелях для игроков и в медиакомнатах для интервью.

Напомним, что "Эвертон" еще летом 2021 года объявил о начале строительства нового стадиона, который будет называться "Брэмли-Мур Док" и вмещать более 52 тысяч зрителей. Его открытие запланировано на конец 2024 года, а "ириски" полноценно переедут на новую арену в сезоне 2025/26.

