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Команда Миколенко показала прогресс строительства их нового стадиона

Англия

Открытие арены планируется в ближайшее время

Команда Миколенко показала прогресс строительства их нового стадиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Эвертон", за который сейчас выступает 25-летний украинец Виталий Миколенко, показал в собственных соцсетях клуба прогресс строительства их нового стадиона.

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На стадионе уже разместили новые пластиковые сиденья, а также частично уложили газон. Работы ведутся во внутренних помещениях арены: в командных раздевалках, тоннелях для игроков и в медиакомнатах для интервью.

Напомним, что "Эвертон" еще летом 2021 года объявил о начале строительства нового стадиона, который будет называться "Брэмли-Мур Док" и вмещать более 52 тысяч зрителей. Его открытие запланировано на конец 2024 года, а "ириски" полноценно переедут на новую арену в сезоне 2025/26.

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Также добавим, что на данный момент "Эвертон" занимает 16-е место в АПЛ после десяти сыгранных туров, набрав 9 очков.

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Эвертон (Ливерпуль)
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Опубликовал: Андрей Журба
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