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"Все произошло очень быстро". Микель Артета прокомментировал уход Эду Гаспара из клуба

Англия

Они вдвоем повлияли на улучшение положения дел в клубе

"Все произошло очень быстро". Микель Артета прокомментировал уход Эду Гаспара из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился собственными мыслями относительно того, что спортивный директор клуба Эду Гаспар покинул свою должность.

"Все произошло очень быстро. Очевидно, что мне нравилось с ним работать. Мы были вместе с первого дня в клубе. Я очень благодарен ему за то, что он сделал для меня, и за невероятную работу, которую он проделал для клуба. Теперь у него есть отличная возможность попробовать себя в новой роли, и мы должны это уважать. Мы желаем ему всего наилучшего".

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Напомним, что в понедельник, 4 ноября, лондонский "Арсенал" официально объявил об уходе своего спортивного директора Эду Гаспара, который работал в клубе с 2019 года.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Эду Гаспар
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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