"Все произошло очень быстро". Микель Артета прокомментировал уход Эду Гаспара из клуба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился собственными мыслями относительно того, что спортивный директор клуба Эду Гаспар покинул свою должность.

"Все произошло очень быстро. Очевидно, что мне нравилось с ним работать. Мы были вместе с первого дня в клубе. Я очень благодарен ему за то, что он сделал для меня, и за невероятную работу, которую он проделал для клуба. Теперь у него есть отличная возможность попробовать себя в новой роли, и мы должны это уважать. Мы желаем ему всего наилучшего".