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Ливерпуль хочет продлить соглашение с важным игроком команды

Англия

Об этом информирует Football Insider

Ливерпуль хочет продлить соглашение с важным игроком команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Новина українською

Энди Робертсон в нынешней кампании далеко не всегда появляется в старте. Несмотря на то, что шотландец находится не в оптимальной форме, он все еще является ключевым человеком в раздевалке "Ливерпуля".

Сообщается, что руководство клуба планируют начать с ним переговоры по новому контракту следующим летом. "Красные" хотят избежать ситуации, в которой оказались с Мохамедом Салахом, Вирджилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом, у которых заканчиваются контракты в 2025 году. С шотландцем соглашение пока рассчитано до конца июня 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне Энди Робертсон сыграл 13 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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