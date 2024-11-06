Ливерпуль хочет продлить соглашение с важным игроком команды

Энди Робертсон в нынешней кампании далеко не всегда появляется в старте. Несмотря на то, что шотландец находится не в оптимальной форме, он все еще является ключевым человеком в раздевалке "Ливерпуля".

Сообщается, что руководство клуба планируют начать с ним переговоры по новому контракту следующим летом. "Красные" хотят избежать ситуации, в которой оказались с Мохамедом Салахом, Вирджилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом, у которых заканчиваются контракты в 2025 году. С шотландцем соглашение пока рассчитано до конца июня 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне Энди Робертсон сыграл 13 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.