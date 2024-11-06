ПСЖ заинтересован в приобретении форварда Астон Виллы

Джон Дуран стал одной из самых ярких сенсаций Премьер-лиги. В свои 20 лет нападающий "Астон Виллы" оказывает немалое влияние в команде Унаи Эмери. Его умение двигаться в штрафной площадке, сила и мастерство владения мячом привлекло внимание ведущих европейских клубов.

По информации от Fichajes, "ПСЖ" является одной из наиболее заинтересованных команд в подписании колумбийца. Луис Энрике, который всегда ищет новые таланты, видит в Дуране идеальное дополнение для усиления линии атаки парижан. Руководство "ПСЖ" готовит весомое предложение, чтобы переманить к себе игрока "Астон Виллы" в следующее трансферное окно. По данным transfermarkt, стоимость 20-летнего форварда составляет 35 млн евро, однако бирмингемцы явно потребуют гораздо больших средств за такого таланта.

Добавим, что в этом сезоне Джон Дуран провел 15 матчей и отметился 8 забитыми мячами.