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Дорогостоящий новичок Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы
Игрок до сих пор не дебютировал за клуб в официальных матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил о том, что 18-летний французский защитник Лени Йоро вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы.
Отметим, что Лени Йоро получил травму стопы во время предсезонного тура "Манчестер Юнайтед" в июле, не сыграв ни одного официального матча за "красных дьяволов".
"Он хорошо работал над своим восстановлением после травмы, полученной перед началом этого сезона. Было очевидно, что он выбыл на длительный период. Это важный момент для него, ведь он впервые вернулся к тренировкам вместе с командой. Мы постараемся задействовать его как можно скорее", — сказал временный тренер "МЮ" Рууд ван Нистелрой.
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Напомним, что летом 2024 года 18-летний Лени Йоро присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Лилля" за сумму в размере 62 миллионов евро. Молодой защитник отказал мадридскому "Реалу" ради английского клуба.
What a welcome back for @Leny_Yoro! ????#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) November 6, 2024
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