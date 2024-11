Дорогостоящий новичок Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил о том, что 18-летний французский защитник Лени Йоро вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы.

Отметим, что Лени Йоро получил травму стопы во время предсезонного тура "Манчестер Юнайтед" в июле, не сыграв ни одного официального матча за "красных дьяволов".

Напомним, что летом 2024 года 18-летний Лени Йоро присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Лилля" за сумму в размере 62 миллионов евро. Молодой защитник отказал мадридскому "Реалу" ради английского клуба.

What a welcome back for @Leny_Yoro! ????#MUFC || #UEL