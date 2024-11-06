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Главный тренер Челси рассказал о физическом состоянии лидера команды
Полузащитник не тренировался с командой после последней игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о состоянии лидера команды Коула Палмера после того, как тот получил ушиб в матче с "Манчестер Юнайтед" на прошлых выходных.
"Коул Палмер не тренировался с командой. Мы надеемся, что сегодня он будет в основной группе. Мы также надеемся, что он будет готов к матчу с "Арсеналом". Решение будет принято позже".
Также главный тренер "Челси" рассказал, насколько рискованно будет выпускать Палмера в матче против "Арсенала".
"Да, это будет рискованно. Он не тренировался последние два дня. Посмотрим, что будет. Я надеюсь, что Коул сможет вернуться к воскресенью", — добавил итальянский специалист.
Добавим, что в этом сезоне Коул Палмер забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 12 матчах за "Челси" во всех турнирах. Атакующий хавбек пропустит игру против армянского "Ноа" в Лиге конференций, поскольку он не вошел в заявку "синих" на этот турнир. Матч "Челси" против "Арсенала" состоится в воскресенье, 10 ноября.
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