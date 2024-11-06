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Не играл полтора года. Манчестер Юнайтед сообщил об восстановлении левого защитника
Ближе к возвращению в отличии от двух основных игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский “Манчестер Юнайтед” сообщил об восстановлении левого защитника Тайлера Малассии.
По словам и.о тренера Руда Ван Нистелроя, Малассия ближе к возвращению, чем Шоу и Магвайер. Футболист тренируется с командой и он может получить игровые минуты за команду до 21 года.
Тайрелл на данный момент продвинулся дальше всех. Он уже пару недель участвует в командных тренировках, полностью в командных тренировках без ограничений. Ему полезно планировать игровые минуты, может быть, в составе до 21 года, посмотрим., - сказал Ван Нистелрой.
Тайрелл Малассия перешёл в “Манчестер Юнайтед” из “Фейеноорда” в сезоне 2022/23 за 15 млн евро. В мае 2023 года игрок получил травму и не выходил на поле.
Контракт игрока с клубом действителен до 2026 года.
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