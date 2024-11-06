ФА официально продлила дисквалификацию полузащитника Вест Хэма

Сегодня, 6 ноября, Футбольная ассоциация Англии сообщила "Вест Хэму" об обвинениях, связанных с матчем АПЛ против "Тоттенхэма" (4:1), состоявшимся в октябре.

Читайте также Мохаммед Кудус может получить длительную дисквалификацию за свою выходку в матче против Тоттенхэма

Согласно результатам слушаний независимой комиссии ФА, "Вест Хэм" обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов, а дисквалификацию Мохамеда Кудуса продлили на два матча (всего игрок пропустит 5 матчей). Также игрок заплатит штраф в размере 60 тысяч.

«Вест Хэм» отказался комментировать решение ФА и считает дело завершенным.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в матче между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» Мохамед Кудус, после просмотра VAR, получил прямую красную карточку на 86-й минуте матча за то, что он спровоцировал стычку между игроками обеих команд.