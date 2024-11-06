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ФА официально продлила дисквалификацию полузащитника Вест Хэма
Известен окончательный вердикт
Getty Images/Global Images Ukraine/
Сегодня, 6 ноября, Футбольная ассоциация Англии сообщила "Вест Хэму" об обвинениях, связанных с матчем АПЛ против "Тоттенхэма" (4:1), состоявшимся в октябре.
Согласно результатам слушаний независимой комиссии ФА, "Вест Хэм" обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов, а дисквалификацию Мохамеда Кудуса продлили на два матча (всего игрок пропустит 5 матчей). Также игрок заплатит штраф в размере 60 тысяч.
«Вест Хэм» отказался комментировать решение ФА и считает дело завершенным.
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Напомним, что в матче между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» Мохамед Кудус, после просмотра VAR, получил прямую красную карточку на 86-й минуте матча за то, что он спровоцировал стычку между игроками обеих команд.
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