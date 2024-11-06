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Манчестер Сити принял важное решение относительно будущего звездного вингера в клубе
Английский клуб вскоре начнет поиск замены для игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Манчестер Сити" готов выслушать предложения по Джеку Грилишу в 2025 году, поскольку клуб стремится освободить место в команде под другого игрока.
Новому спортивному директору Уго Виане поручено найти замену английскому вингеру. Тем не менее, как было решено в клубе, продажа Грилиша в январе выглядит маловероятной. 29-летний игрок пропустил последние четыре матча из-за травмы, но, несмотря на это, утверждается, что его роль больше не является столь важной для команды.
Напомним, что Джек Грилиш перешел в "Манчестер Сити" летом 2021 года за рекордные 100 миллионов фунтов стерлингов для клуба. Вместе с клубом он трижды выигрывал титул чемпионов АПЛ и был частью команды, выигравшей требл в 2023 году.
В этом сезоне 29-летний Грилиш провел 10 матчей за "горожан" во всех турнирах, отметившись лишь двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.
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