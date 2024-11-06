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Обошёл Моуриньо и Анчелоти. Тренер Ливерпуля стал самым лучшим в Премьер-лиге по интересному показателю
Ему это удалось
Getty Images / Global Images Ukraine
У нидерландского тренера самый высокий процент побед во всех турнирах в первых 16-ти матчах. По этому показателю он обошёл Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти.
“Ливерпуль” под его руководством выиграл 14 из 16 матчей во всех турнирах. Также была ничья с “Арсеналом” на “Эмирейтс” и поражение “Ноттингем Форест” на “Энфилде”.
Бывшие тренеры “Челси” Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти победили в 13-ти из 16-ти матчах.
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Slotting into the history books ????— Premier League (@premierleague) November 6, 2024
Liverpool head coach Arne Slot becomes the first Premier League boss to win 14 of their first 16 matches in charge ???? pic.twitter.com/4HnFRYGMfe
Английский “Ливерпуль” 5 ноября обыграл немецкий “Байер” на “Энфилде”. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
Напомним, сейчас “Ливерпуль” занимает первое место в АПЛ, набрав 25 очков в 10-ти матчах. Также “Ливерпуль” - один из лидеров общей таблицы Лиги Чемпионов с 12 баллами.
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