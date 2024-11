Обошёл Моуриньо и Анчелоти. Тренер Ливерпуля стал самым лучшим в Премьер-лиге по интересному показателю

У нидерландского тренера самый высокий процент побед во всех турнирах в первых 16-ти матчах. По этому показателю он обошёл Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти.

“Ливерпуль” под его руководством выиграл 14 из 16 матчей во всех турнирах. Также была ничья с “Арсеналом” на “Эмирейтс” и поражение “Ноттингем Форест” на “Энфилде”.

Бывшие тренеры “Челси” Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти победили в 13-ти из 16-ти матчах.

Liverpool head coach Arne Slot becomes the first Premier League boss to win 14 of their first 16 matches in charge ???? pic.twitter.com/4HnFRYGMfe