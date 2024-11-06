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Обошёл Моуриньо и Анчелоти. Тренер Ливерпуля стал самым лучшим в Премьер-лиге по интересному показателю

Англия
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Ему это удалось

Обошёл Моуриньо и Анчелоти. Тренер Ливерпуля стал самым лучшим в Премьер-лиге по интересному показателю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У нидерландского тренера самый высокий процент побед во всех турнирах в первых 16-ти матчах. По этому показателю он обошёл Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти.

“Ливерпуль” под его руководством выиграл 14 из 16 матчей во всех турнирах. Также была ничья с “Арсеналом” на “Эмирейтс” и поражение “Ноттингем Форест” на “Энфилде”.

Бывшие тренеры “Челси” Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти победили в 13-ти из 16-ти матчах.

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Английский “Ливерпуль” 5 ноября обыграл немецкий “Байер” на “Энфилде”. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

Напомним, сейчас “Ливерпуль” занимает первое место в АПЛ, набрав 25 очков в 10-ти матчах. Также “Ливерпуль” - один из лидеров общей таблицы Лиги Чемпионов с 12 баллами.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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