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Арсенал нашел замену Эду Гаспару, который ушел с должности спортивного директора клуба

Англия

В клубе обсуждают рискованный вариант

Арсенал нашел замену Эду Гаспару, который ушел с должности спортивного директора клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации от издания The Telegraph, лондонский "Арсенал" может назначить Джейсона Айто на должность спортивного директора клуба после того, как Эду Гаспар подал в отставку.

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В последнее время 39-летний Джейсон Айто работал под руководством Эду Гаспара, поэтому его назначение может быть достойным вариантом, но у него отсутствует опыт работы на такой высокой роли в топ-клубе, поэтому такая замена считается рискованной.

Айто может получить более влиятельную роль в "Арсенале", хотя официального подтверждения относительно замены Эду еще не было. Главный тренер "канониров" Микель Артета заверил болельщиков клуба, что они будут продолжать развитие в необходимом направлении.

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Добавим, что Джейсон Айто начал свою работу в лондонском "Арсенале" в 2014 году на должности скаута. Сейчас он является одним из помощников менеджера клуба.

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Арсенал (Лондон) Эду Гаспар
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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