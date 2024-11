Полуфиналист Кубка Англии прошлого сезона уволил главного тренера

Вчера "Ковентри Сити" на своем поле уступил "Дерби" со счетом 1:2. Для "небесно-голубых" это уже стало седьмое поражение в 14 матчах Чемпионшипа, что повлекло конкретные последствия в клубе.

Руководство "Ковентри" приняло сложное решение расторгнуть контракт с Марком Робинсом на посту главного тренера. Начиная с 2017 года, 54-летний менеджер руководил возрождением футбольного клуба из глубин Второй лиги до чемпионов Первой лиги, они находились в шаге от выхода в Премьер-лигу и второго финала Кубка Англии, а также пятый сезон подряд выступал в Чемпионшипе.

Coventry City has made the difficult decision to terminate the contract of Mark Robins as manager.



We thank Mark for all his achievements with us and wish him the best for the future. #PUSB