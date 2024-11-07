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Полуфиналист Кубка Англии прошлого сезона уволил главного тренера
Результаты у клуба сейчас неутешительные
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ковентри Сити" на своем поле уступил "Дерби" со счетом 1:2. Для "небесно-голубых" это уже стало седьмое поражение в 14 матчах Чемпионшипа, что повлекло конкретные последствия в клубе.
Руководство "Ковентри" приняло сложное решение расторгнуть контракт с Марком Робинсом на посту главного тренера. Начиная с 2017 года, 54-летний менеджер руководил возрождением футбольного клуба из глубин Второй лиги до чемпионов Первой лиги, они находились в шаге от выхода в Премьер-лигу и второго финала Кубка Англии, а также пятый сезон подряд выступал в Чемпионшипе.
Coventry City has made the difficult decision to terminate the contract of Mark Robins as manager.— Coventry City (@Coventry_City) November 7, 2024
We thank Mark for all his achievements with us and wish him the best for the future. #PUSB
В ближайшее время клуб назначит исполняющего обязанности главного тренера, который возглавит команду в субботнем матче против "Сандерленда". Сейчас "Ковентри" с 15 очками находится на 17-м месте в Чемпионшипе.
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