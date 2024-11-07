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Полуфиналист Кубка Англии прошлого сезона уволил главного тренера

Англия
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Результаты у клуба сейчас неутешительные

Полуфиналист Кубка Англии прошлого сезона уволил главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ковентри Сити" на своем поле уступил "Дерби" со счетом 1:2. Для "небесно-голубых" это уже стало седьмое поражение в 14 матчах Чемпионшипа, что повлекло конкретные последствия в клубе.

Руководство "Ковентри" приняло сложное решение расторгнуть контракт с Марком Робинсом на посту главного тренера. Начиная с 2017 года, 54-летний менеджер руководил возрождением футбольного клуба из глубин Второй лиги до чемпионов Первой лиги, они находились в шаге от выхода в Премьер-лигу и второго финала Кубка Англии, а также пятый сезон подряд выступал в Чемпионшипе.

В ближайшее время клуб назначит исполняющего обязанности главного тренера, который возглавит команду в субботнем матче против "Сандерленда". Сейчас "Ковентри" с 15 очками находится на 17-м месте в Чемпионшипе.

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Чемпионшип Ковентри Сити тренер
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Источник:
Ковентрі Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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