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Один из грандов АПЛ объявил о сотрудничестве с украинским алкогольным брендом
Что предусмотрено в соглашении?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский бренд водки Nemiroff стал новым официальным партнером английской "Астон Виллы". Об этом сообщает пресс-служба "львов".
Многолетнее партнерство между сторонами позволит демонстрировать маркетинговые материалы Nemiroff Vodka на стадионе "Вилла Парк" в дни матчей и в рамках разнообразных мероприятий гостеприимства.
"Nemiroff имеет давнюю историю глобального спортивного партнерства, и наше расширение в футбол - это захватывающий следующий шаг. Футбол, как и Nemiroff, олицетворяет страсть, единство и празднование моментов, которые объединяют людей.
Мы рады начать это захватывающее партнерство с высшим эшелоном английского футбола - "Астон Виллой", клубом, который отражает наши глобальные амбиции и стремление к совершенству. Как и "Астон Вилла", мы опираемся на 150-летние традиции, но при этом неуклонно стремимся к инновациям и росту. Мы стремимся к глобальной экспансии и хотим общаться с футбольными фанатами по всему миру, которые разделяют наш дух. Поддерживать - вот наш дух!", - сказал генеральный директор компании Юрий Сорочинский.
На данный момент "Астон Вилла" занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, 8-е - в Лиге чемпионов.
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