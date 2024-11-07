Один из грандов АПЛ объявил о сотрудничестве с украинским алкогольным брендом

Украинский бренд водки Nemiroff стал новым официальным партнером английской "Астон Виллы". Об этом сообщает пресс-служба "львов".

Многолетнее партнерство между сторонами позволит демонстрировать маркетинговые материалы Nemiroff Vodka на стадионе "Вилла Парк" в дни матчей и в рамках разнообразных мероприятий гостеприимства.

"Nemiroff имеет давнюю историю глобального спортивного партнерства, и наше расширение в футбол - это захватывающий следующий шаг. Футбол, как и Nemiroff, олицетворяет страсть, единство и празднование моментов, которые объединяют людей.

Мы рады начать это захватывающее партнерство с высшим эшелоном английского футбола - "Астон Виллой", клубом, который отражает наши глобальные амбиции и стремление к совершенству. Как и "Астон Вилла", мы опираемся на 150-летние традиции, но при этом неуклонно стремимся к инновациям и росту. Мы стремимся к глобальной экспансии и хотим общаться с футбольными фанатами по всему миру, которые разделяют наш дух. Поддерживать - вот наш дух!", - сказал генеральный директор компании Юрий Сорочинский.