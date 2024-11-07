Ливерпуль связался с представителями полузащитника мадридского Реала относительно возможного трансфера

Как сообщает Sky Sports, английский "Ливерпуль" недавно связался с представителями полузащитника мадридского "Реала" Орельена Чуамени, чтобы оценить возможность его перехода.

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Напомним, что ранее также сообщалось о том, что "Реал Мадрид" готов предложить английскому клубу Орельена Чуамени в обмен на 26-летнего Трента Александера-Арнольда. Считается, что "Ливерпуль" хочет получить за своего ключевого игрока больше, чем просто деньги, поэтому "красные" попытаются включить французского полузащитника в соглашение об обмене игроками между клубами.

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Также добавим, что Орельен Чуамени получил травму левой лодыжки в игре против "Милана" (1:3) в Лиге чемпионов. По приблизительным оценкам от различных экспертов, французский хавбек будет отсутствовать в течение месяца.

В этом сезоне 24-летний Чуамени провел 15 матчей за "Реал Мардид" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в размере 100 миллионов евро.