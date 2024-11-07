  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль связался с представителями полузащитника мадридского Реала относительно возможного трансфера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль связался с представителями полузащитника мадридского Реала относительно возможного трансфера

Англия

Клуб пытается оценить возможность такого перехода

Ливерпуль связался с представителями полузащитника мадридского Реала относительно возможного трансфера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Sky Sports, английский "Ливерпуль" недавно связался с представителями полузащитника мадридского "Реала" Орельена Чуамени, чтобы оценить возможность его перехода.

Читайте такжеРеал Мадрид готов предложить своего игрока в обмен на Трента Александер-Арнольда

Напомним, что ранее также сообщалось о том, что "Реал Мадрид" готов предложить английскому клубу Орельена Чуамени в обмен на 26-летнего Трента Александера-Арнольда. Считается, что "Ливерпуль" хочет получить за своего ключевого игрока больше, чем просто деньги, поэтому "красные" попытаются включить французского полузащитника в соглашение об обмене игроками между клубами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что Орельен Чуамени получил травму левой лодыжки в игре против "Милана" (1:3) в Лиге чемпионов. По приблизительным оценкам от различных экспертов, французский хавбек будет отсутствовать в течение месяца.

В этом сезоне 24-летний Чуамени провел 15 матчей за "Реал Мардид" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в размере 100 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Звездный нападающий РБ Лейпциг не оказался в топ-клубе из-за переживаний относительно собственной роли в новой команде
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля оценил гол Луиса Диаса против Байера
yellow-arrow
Артета - о следующем матче против Челси: С такой игрой, которую мы показали в матче против Интера, мы можем выиграть в дерби
Реал (Мадрид) Ливерпуль Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости